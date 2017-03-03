Роналду проехал перекресток на «красный» на глазах у полиции
Мадрид, 3 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. На глазах у полиции известный португальский футболист, нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду выехал на перекресток на красный сигнал светофора.
Видео инцидента опубликовано на портале Youtube. Роналду на своем автомобиле Audi выехал на перекресток, остановился, но потом двинулся дальше, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Вместе с Роналду в машине находилась девушка. Все это произошло на глазах у полицейских — машина с сотрудниками полиции стояла рядом. Стражи правопорядка никак не отреагировали на инцидент.
Уточняется, что Роналду ехал после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). От поражения команду спас Роналду, оформив дубль в конце встречи.
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ФК «Реал» занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, у клуба 56 очков, лидирует «Барселона».