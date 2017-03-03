Мадрид, 3 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. На глазах у полиции известный португальский футболист, нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Скриншот с видео Роналду проехал перекресток на «красный» на глазах у полиции Роналду проехал перекресток на «красный» на глазах у полиции

Видео инцидента опубликовано на портале Youtube. Роналду на своем автомобиле Audi выехал на перекресток, остановился, но потом двинулся дальше, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Вместе с Роналду в машине находилась девушка. Все это произошло на глазах у полицейских — машина с сотрудниками полиции стояла рядом. Стражи правопорядка никак не отреагировали на инцидент.

Уточняется, что Роналду ехал после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). От поражения команду спас Роналду, оформив дубль в конце встречи.

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ФК «Реал» занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, у клуба 56 очков, лидирует «Барселона».