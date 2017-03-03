Берлин, 3 марта, 2017, 07:49 — ИА Регнум. В средней школе города Вупперталь, расположенного на западе Германии, запретили ученикам публично молиться, сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

mrehan Мусульманин молится

В гимназии имени Йоханнеса Рау учителей попросили делать предупреждения для учеников, совершающих молитву в здании школы.

Руководство школы заявило, что ритуал омовения в туалетах и публичная молитва не допускаются, кроме того, учителя должны сообщать имена учеников, нарушающих данные правила.

Подобный запрет вызвал широкую дискуссию в СМИ. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» поддержала решение руководства школы.

Напомним, Германия занимает второе место в Западной Европе по количеству мусульман. Здесь проживают около четырех миллионов людей, принадлежащих к данной конфессии. Увеличивающийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока, связанный с деятельностью «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает беспокойство у жителей ЕС, в частности у граждан Германии.

Также озабоченность растет на фоне террористической угрозы. Последним крупным терактом стал наезд 19 декабря грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.