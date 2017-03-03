Бангкок, 3 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Российский турист, пропавший во время плавания недалеко от острова Пхукет в Таиланде, найден живым. Об этом, как передает RT, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Алексей Саврасов. Море. 1865

По его словам, гражданин РФ и трое его друзей 2 марта отправились в район острова Рача Ной, чтобы поплавать с маской и ластами. Неожиданно все четверо мужчин были увлечены сильным подводным течением и потеряли друг друга.

«Троим российским туристам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег, — рассказал Соснов. — Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию».

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке добавил, что местные власти организовали поисковую операцию. Утром 3 марта гражданин РФ, который сутки держался в воде за буй, был обнаружен в открытом море.

Другие подробности пока неизвестны.