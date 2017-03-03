Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс заявил журналистам 2 марта, что не обсуждал с послом РФ Сергеем Кисляком какие-либо политические вопросы. Он сказал, что «не помнит» такого обсуждения, сообщает Reuters.

Джефф Сешнс

По его словам, инициатором встречи был официальный представитель России. Кроме Сешнса, который в 2016 году был сенатором, присутствовали и другие представители предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Речь на встрече шла о терроризме, затем говорили об Украине. Тема Украины возникла потому, что накануне в офисе Сешнса был посол этой страны.

Сешнс категорически заявил, что никаких встреч с представителями РФ или посредниками по поводу избирательной кампании Трампа у него не было.

Также генпрокурор США вспоминал, что в 1991 году посетил Россию в составе церковной миссии. На вопрос о том, почему Кисляк решил встретиться с ним именно во время предвыборной гонки, Сешнс не ответил.

Глава Минюста также напомнил, что послы в ходе бесед всегда пытаются понять, что происходит и продвинуть свою повестку дня. Сешнс напомнил, что встречался с многими послами в том числе Украины, Польши, Латвии, Литвы, Венгрии и многими другими.

Ранее в США Сешнса обвинили в «связях с Россией» в ходе предвыборной кампании Трампа. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что дважды — летом и осенью 2016 года — будущий генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком.

В Палате представителей Сешнса обвиняют в том, что во время утверждения его кандидатуры на пост главы Минюста и генпрокурора в Конгрессе он промолчал о таких контактах — а в тот момент он находился под присягой. Отставки Сешнса потребовала лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси.