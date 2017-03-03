Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Американский вице-президент Майк Пенс для деловых контактов пользовался личной электронной почтой, находясь на посту губернатора штата Индиана (с 2013 по 2017 год), пишет газета Indianapolis Star.

Караваджо. Шулера. 1594

Хакерам удалось взломать личный электронный ящик Пенса в июне минувшего года. В их руки попали сведения о вопросах безопасности, в том числе планы, связанные с профилактической антитеррористической работой.

Воспользовавшись доступом к аккаунту Пенса, кибервзломщики от его имени распространили письмо, в котором он якобы сообщал, что стал жертвой ограбления на Филиппинах.

Обнаружив взлом, Пенс отправил своим знакомым опровержение и извинился за беспокойство, которое им невольно причинил. Затем политик завёл новую учётную запись.

Издание подчёркивает, что американский политик мог стать жертвой мошеннической схемы, а не просто хакерской атаки на отдельный аккаунт. Представитель газеты связался с офисом Пенса, где ответили, что политик всегда действовал в соответствии с законом.

«На посту губернатора господин Пенс полностью соблюдал закон Индианы относительно использования электронной почты и её хранения», — ответили в представительстве Пенса.

Напомним, использование личной электронной почты официальными лицами в штате Индиана не запрещена. После окончания работы на посту губернатора Пенс передал свои письма в ведение штата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальной статистике Минюста США, за прошлый год в Соединённых Штатах зафиксировано 37 случаев утечки секретной информации, в то время как годом ранее их число составляло лишь 18.