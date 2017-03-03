Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В феврале в течение одного дня произошло четыре инцидента с участием самолетов НАТО и ВКС России. Воздушные суда допустили «опасное сближение», заявил командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает портал Defense News.

Александр Бельтюков Су-24

Генерал пояснил, что речь идет об отдельных случаях, имевших место 10 февраля. В трех из них участвовали российские истребители Су-24, еще одна ситуация произошла с противолодочным самолетом Ил-38.

Уолтерс отметил, что американская сторона пыталась уточнить сведения об инцидентах у России.

«Иногда мы не получаем ответа, который предпочитаем. Иногда не получаем ответа вообще», — сообщил он.

По мнению генерала, к опасным сближениям в воздухе могут приводить не только ошибки пилотирования, но и «умышленная линия поведения летчиков» ВКС РФ. Он также отметил, что после 10 февраля других подобных ситуаций не отмечалось, и в целом за минувшие шесть месяцев их количество сократилось.

Вместе с тем в Минобороны России не раз заявляли, что полеты российских военных самолетов происходят в строгом соответствии с международными правилами. Так, в ответ на сетования ВВС США об «опасных сближениях» с российскими самолетами в небе над Сирией, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что американские пилоты ведут себя в воздушном пространстве весьма скрытно, не уведомляя российскую сторону о точном районе полетов.

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