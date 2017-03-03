Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не был проинформирован о контактах генпрокурора и главы Минюста Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком, однако полностью доверяет сотруднику своей администрации, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Джефф Сешнс

По его словам, самоотвод от расследования предполагаемых связей штаба Трампа с российскими официальными лицами Сешнсу брать не следует. В ходе поездки на военную базу штата Виргиния Трамп подчеркнул, что «полностью» доверяет генпрокурору США.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что дважды — летом и осенью 2016 года — будущий генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком.

В Палате представителей Сешнса обвиняют в том, что во время утверждения его кандидатуры на пост главы Минюста и генпрокурора в Конгрессе он промолчал о таких контактах. Отставки Сешнса потребовала лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси.

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Со своей стороны Сешнс уже заявил, что берет самоотвод от любых возможных расследований связей президента США Дональда Трампа с Россией. При этом он заверил, что не имел никаких контактов с российскими официальными лицами или «российскими посредниками» на тему президентской кампании в США.