Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Проект оборонного бюджета США, в котором предлагается выделить $150 млн на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовил Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса.

SPC Joshua Leonard Украинский солдат

В тексте документа сказано, что финансовые средства для Украины, должны быть потрачены на обучение военных ВСУ, покупку снаряжения, разведку, а также на летальное оборонительное оружие. При этом деньги нельзя использовать для поставок украинской стороне переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2016 г. тогда еще действующий президент США Барак Обама подписал закон о бюджете министерства обороны на 2017 г., который предусматривал в числе прочего возможность выделения $350 млн на оказание военной помощи Украине.

Согласно документу, первоначально для оказания поддержки Киев сможет использовать лишь $175 млн из отведённой суммы. Остальные средства могут быть использованы только при условии, что украинская сторона продемонстрирует «существенные шаги по реформированию оборонной сферы».

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