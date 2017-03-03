Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Райан Зинке, новый министр внутренних дел США, приехал на работу в свой первый день на новом посту верхом на коне, на нём был надет костюм ковбоя. Об этом Зинке сообщил в своём Twitter.

Ковбой

Министр сопроводил фотографии, на одной из которых он едет верхом, следующей записью: «Для меня большая честь стоять рядом с храбрыми офицерами полиции. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни».

Министр написал, что в ведомстве его тепло приняли, и он благодарен за это.

Напомним, кандидатура Зинке была утверждена 1 марта. В этот же день министра привели к присяге.

До этой должности Зинке являлся сенатором от штата Монтана. Известно, что этот политик придерживается консервативных взглядов.

Американское министерство внутренних дел — не силовая структура. К её деятельности относится сфера использования федеральных земель, добыча полезных ископаемых и других ресурсов.

МВД США отвечает также за программы по индейцам, проживающим в США, жителям Гавайских островов и Аляски.