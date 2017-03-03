Петропавловск-Камчатский, 3 марта, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Камчатка готовится к старту самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии «Берингия», которая начнется 5 марта. В ней примут участие 16 каюров и сотни собак. Сейчас, как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель гонки Андрей Рудович, самое главное обеспечить контрольные пункты, на которых будут останавливаться гонщики, всем необходимым для спортсменов и собак, в частности, питанием.

Гонки на собачьих упряжках

Читайте также: Победитель «Берингии» потратит 3 млн призовых на питомник для собак

По словам собеседника агентства, большая часть груза, отправленного по маршруту гонки заранее, состоит из корма для собак — главных «действующих лиц» соревнований. В частности, организаторами закуплено более 6 тонн красной рыбы, более 1 тонны оленьего спила, а также множество мешков с сухим кормом.

«В этом году в гонке участвуют двое каюров с Чукотки. Для своих собак они привезли мясо моржей и кита, а также нерпичий жир», — говорит Андрей Рудович.

Что касается спортсменов, то их будут кормить мясом, закуплены сардельки, сосиски, голубцы, вареники, пельмени, различные сладости.

«Меню будет, конечно, не как в ресторане, но все же разнообразное. В рационе будет все, чтобы спортсмены могли восстановить силы», — добавил руководитель гонки.

Он отметил, что все собаки и участники уже доставлены в село Эссо, из которого стартует «Берингия». Завтра, 4 марта, там состоится большой праздник с развлекательной программой в честь начала гонки.

Кроме того, состоятся новые для Камчатки соревнований по ездовому спорту на Кубок «Берингийского единства». За главный приз этой гонки, которая пройдет впервые, сразятся 20 каюров: 18 представят Камчатский край, 2 — Чукотский автономный округ. Упряжкам предстоит пройти дистанцию в 10 километров.

Рано утром 5 марта стартует сама «Берингия». Маршрут этого года станет самым протяжённым за последние 15 лет. Участниками гонки станут 16 каюров, которым предстоит пройти порядка 1 500 километров пути. Гонка свяжет более 10 отдалённых сёл 4 муниципальных образований края.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году победителем соревнований признан рыбак Валентин Левковский, который не оставил другим участникам никаких шансов даже побороться с ним за 1 место, обогнав ближайшего преследователя на 5 часов. За победу Валентин Левковский получил сертификат на 3 миллиона рублей.