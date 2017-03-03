Омск, 3 марта, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Властям Омска рекомендовали срочно принять меры по расчистке снега с городских дорог. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в феврале в столице региона выявили еще более 200 нарушений в зимнем содержании улиц и дорог.

LittleDrakon Двор в Кировском районе Омска

Сложившуюся ситуацию обсудили на очередном заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По информации регионального УГИБДД, несмотря на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки на региональных и межмуниципальных автодорогах области и снижение количества ДТП, доля происшествий, в местах совершения которых выявлены недостатки зимнего содержания дорог, практически не изменилась.

По каждому факту, где в местах автоаварий зафиксированы нарушения правил содержания дорог, возбуждены дела об административных правонарушениях. Представители дорожно-коммунальных служб получили представления.

По данным облправительства, в феврале текущего года в Омске выявили еще более 200 нарушений в зимнем содержании улиц и дорог. В ГИБДД уточнили, что многие недостатки так и остались не ликвидированными и привили к возникновению новых ДТП. Городским властям с учетом скорой смены сезонов порекомендовали «уже сейчас принимать меры по расчистке снега с дорог областного центра во избежание деформации и разрушения проезжей части».

Между тем, несмотря на активный вывоз снега из города, в частном секторе до сих в большом количестве остаются снежные валы. Губернатор области Виктор Назаров поручил «взять на особый контроль» обращения горожан, проживающих в частном секторе. Кроме того он распорядился активизировать вывоз снега с улиц и расчистку крыш.

Добавим, всего с начала года Госавтоинспекция выдала более 1,5 тыс. предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети. Более 140 должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности. В суды направлено 50 материалов. Семерым должностным лицам грозит дисквалификация.

В мэрии Омска ИА REGNUM сообщили, что с октября по конец февраля с территории города на снежные полигоны вывезли более 542 000 куб. м снега.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году в Омске зима выдалась снежной. По информации Обь-Иртышского УГМС, только с октября по январь в областном центре выпало на 20 процентов больше снега, чем за всю зиму прошлого года.

Известно, что городские власти получили выговор от областных за плохую уборку улиц в конце декабря 2016 года. Однако спустя месяц ситуация на дорогах «практически не изменилась к лучшему». По словам проверяющих, ездить и ходить по городу было по-прежнему сложно, что отражалось на аварийности. Должностным лицам, ответственным за состояние дорог, пригрозили мерами дисциплинарного воздействия.

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В феврале 2017 года прокуратура города Омска внесла мэру Вячеславу Двораковскому представление. Причина — ненадлежащее исполнение полномочий по зимнему содержанию мест общего пользования.

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