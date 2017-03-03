Москва, 3 марта, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 2 марта провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В пункте временного размещения мирных жителей Жибрин и нескольких районах города Алеппо, а также в населённом пункте Рсас провинции Эс-Сувейда мирным жителям было передано 0,94 тонны хлеба, 500 порций горячей еды, 400 продовольственных наборов и 6 тонн бутилированной питьевой воды.

Воспитанникам детского дома Массай-Хайрия города Латакия передали 60 наборов подарков и игрушек, а также школьные принадлежности.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3,2 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 10 тонн», — говорится в документе.

Сообщается также, что «в течение суток ООН и партнёры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии». Продолжены работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильём нуждающихся.

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