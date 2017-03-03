Братск, Иркутская область, 3 марта, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится с рабочей поездкой в Братске. В программе пребывания запланировано посещение домов, предназначенных для переселения людей из аварийного жилья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Также глава региона побывает в городской больнице №5, в Братском доме-интернате для престарелых и инвалидов, на стройплощадке детского сада в жилом районе Порожском, примет участие в церемонии закладки памятной капсулы в честь начала строительства филиала Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра в Братске. Завершится рабочий день главы региона встречей с активом города.

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Отметим, что Братск рискует не уложиться в сроки реализации программы переселения из аварийного жилья. Муниципалитет «отстает» почти на 20 тыс. кв. м. Одна из причин отставания — отсутствие заинтересованности строителей. Мэр Братска Сергей Серебренников попросил губернатора оказать помочь в проработке вопроса с продлением сроков реализации программы: «Сегодня я вам ответственно заявляю, что мы программу выполним так, как положено. Но просим вас поддержать нас и обратиться в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за продлением сроков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявили, что реализация программы переселения из аварийного жилья в Братске находится под угрозой срыва. По данным Фонда, в 2013 — 2016 годах Иркутской области для реализации программы переселения была предоставлена финансовая поддержка в объеме свыше 6,6 млрд рублей. Из этих денег городу Братску досталось 2,5 млрд рублей — 38% от общего объема средств.

До 1 сентября 2017 года в городе необходимо расселить 132,2 тыс. кв. метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек. По состоянию на конец 2016 года, по оценкам специалистов Фонда, было расселено лишь 13,1 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживали 0,5 тыс. человек (10%). Согласно выводам специалистов, администрация города затянула сроки проведения конкурсных мероприятий.

Губернатор Иркутской области ранее прокомментировал, что Братск — практически единственный муниципалитет, который «проваливает по Иркутской области эту программу». Он попросил областную прокуратуру «подключиться к проведению проверки».