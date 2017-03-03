Киев, 3 марта, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины 2 марта провели обыски в офисах компании-оператора украинских железных дорог «Укрзализныця». Об этом УНН сообщил заместитель прокурора Киева Андрей Андреев.

Tohaomg Центральный офис ПАО «Украинська зализныця»

По его словам, силовики одновременно провели обыски в 15 департаментах и подразделениях компании. Следственные действия были связаны с уголовным делом о злоупотреблениях, которые допускались при взаимодействии «Укрзализныци» со страховой компанией «Интерполис», которая страхует пассажиров, приобретающих железнодорожные билеты, отметил Андреев.

«Мы знаем, что имеют место незаконные сделки с этими средствами, которые поступают в эту страховую компанию, а именно путём перестрахования на частные структуры, таким образом, по нашему мнению было выведено порядка 14 млн гривен (более 30 млн рублей)», — отметил зампрокурора Киева.

Сообщается, что в рамках этого же дела проверяются также взаимоотношения «Укрзализныци» с предприятиями-поставщиками дизельного топлива.

«Мы установили два таких предприятия и общие убытки от взаимодействия с этими предприятиями составляют по нашему мнению порядка 120 млн гривен (около 260 млн рублей)», — сказал Андреев.

Кроме этого, компания-оператор украинских железных дорог подозревается в нарушениях при объявлении тендера на поставку дизельного топлива.