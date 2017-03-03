Москва, 3 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Хлопонин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором предложил создать единого регулятора по контролю за оборотом алкоголя и табака. Об этом 3 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и федеральных чиновников.

intermac Алкоголь под контроль

По словам одного из собеседников издания, речь идёт о создании агентства, которое объединило бы функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках.

Таким образом, как отмечается, действие системы ЕГАИС будет распространено и на табачную продукцию.

По информации газеты, инициатива уже получила одобрение главы государства. Пресс-секретарь Александра Хлопонина комментировать переписку вице-премьера с президентом отказалась, но при этом отметила, что вопрос о совершенствовании контроля за оборотом табачного рынка прорабатывается правительством по поручению Владимира Путина.

«Варианты решений будут доложены ему до конца марта», — сообщила пресс-секретарь.

Источники отмечают, что новый мегарегулятор может быть создан на базе Росалкогольрегулирования — ведомства, находящегося в подчинении у Минфина, которое возглавляет Игорь Чуян.