Китай, 3 марта, 2017, 07:02 — ИА Регнум. В городе Линкан в китайской провинции Юннань столкнулись грузовик и пассажирский автобус, 10 человек погибли, десятки получили ранения, передает Associated Press.

D'ARCHIVES AFP Кареты скорой помощи, КНР

По информации врачей, девять человек скончались на месте ДТП, один человек умер в больнице, 38 раненых остаются в госпиталях.

По предварительной информации, в катастрофе виноват водитель грузовика — транспортное средство съехало с дороги и врезалось в автобус, который находился на обочине.