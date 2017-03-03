Каир, 3 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента Египта Хосни Мубарака считают, что до выхода их подзащитного на свободу осталось не больше двух месяцев, передает The New York Times.

Yuli Weeks Полицейское оцепление здания суда, в котором приговаривался президент Мубарак, 2012г

«Он намерен вернуться домой — возможно, в течение месяца или двух», — сообщил адвокат Мубарака Юсри Абдельразик.

Накануне кассационный суд Египта окончательно оправдал Хосни Мубарака по делу об убийстве протестующих граждан верными президенту полицейскими подразделениями в 2011 году. Ранее бывший президент был оправдан по всем обвинениям в коррупции.

Сейчас 89-летний экс-президент находится под охраной в госпитале, где он провел фактически все время своего заключения с 2011 года. Время от времени Мубарак выходит на балкон, чтобы помахать ликующим сторонникам у больницы.

Сыновья Мубарака Алаа Мубарак и Гамаль Мубарак, которые обвинялись в хищении миллионов долларов государственных денег, были освобождены в 2015 году.

Напомним, Хосни Мубарак, который являлся президентом Египта в течение 30 лет, был смещен во время «Арабской весны» в 2011 году. В результате государственного переворота к власти в стране пришла радикальная пан-исламистская организация «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лидер которой Мохаммед Мурси в 2012 стал президентом страны.

В 2013 году уже сам Мурси был низложен военными под руководством нынешнего президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси. В настоящий момент Мурси находится под стражей и обвиняется в шпионаже, организация «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена в Египте.