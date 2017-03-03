Южно-Сахалинск, 3 марта, 2017, 07:24 — ИА Регнум. «ТОР «Курилы» быть, остров долгожительниц, изгнание бесов из Гордумы и «безотходные» острова, самые заметные события из жизни Сахалина и Курил в обзоре ИА REGNUM.

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

Юрий Трутнев о «медлительности» Японии в вопросе совместного освоения Курил: «Сделаем ТОР «Курилы»

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин прокомментировал ситуацию с совместным с Японией освоением островов Курильской гряды: «Если планы по совместной с Японией деятельности по освоению островов так и останутся на стадии разговоров, мы создадим ТОР «Курилы», пишет ИА Сахалинмедиа.

«Мы сильно долго ждать не будем. Если увидим, что никаких особо эффективных форм совместной деятельности не возникает, будем вносить предложение о создании «ТОР «Курилы». У нас все созданные ТОР работают. Мы знаем куда идти и как развиваться. Мы можем это сделать с японскими коллегами, а можем и без них», — заявил Юрий Трутнев.

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Одним из первых документов, регламентирующих российско-японские отношения, стал Симодский трактат, подписанный 26 января 1855 года. Согласно этому документу, граница между двумя государствами пролегала между островами Уруп и Итуруп. То есть, право Японии на владение 4 спорными островами признавалось. Именно на Симодский трактат опирается Япония и сегодня, настаивая на своем праве на острова. Однако при этом японская сторона забывает, что в 1904 году, напав на русскую эскадру в Порт-Артуре и развязав Русско-японскую войну, она нарушила условия трактата, предусматривавшего дружбу и добрососедские отношения между странами.

Симодский трактат не определял принадлежность Сахалина, где находились как русские, так и японские поселения, и к середине 70-х годов назрело решение и этого вопроса. Был подписан Санкт-Петербургский договор, который неоднозначно оценили обе стороны. По условиям договора к Японии теперь полностью отходили все Курильские острова, а Россия получала полный контроль над Сахалином. Затем, по итогам Русско-японской войны, согласно Портсмутскому договору, к Японии отошла южная часть Сахалина до 50 параллели. Мирный договор между странами-победительницами во Второй мировой войне был подписан 8 сентября 1951 года — Япония отказалась от всяких прав на Курилы.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре минувшего года принято совместное заявление о том, что началом пути к заключению мирного договора между государствами может стать совместная хозяйственная деятельность на Курилах.

При этом в заявлении подчеркнуто, что эта деятельность «не наносит ущерба позициям России и Японии».

Anatoly Gruzevich Курильские острова

Остров долгожительниц

В канун 8 марта Сахалинстат подготовил интересную информацию об островитянках. Выяснилось, что в Сахалинской области проживают на сегодняшний день 12 женщин, перешагнувших 100-летний рубеж, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Всего в островном регионе сегодня проживают 253 тысячи женщин. И это — большая часть населения — 52%. А вот мужчин «брачного возраста», от 20 до 24 лет, в области проживает в 1,4 раза больше, чем женщин. И в этом островитянкам, безусловно, повезло.

Средняя продолжительность жизни сахалинок выше, чем у сильной половины островитян: 74 года против 62.

А вот с разводами в островном регионе ситуация совсем невеселая — на 100 свадеб приходится 67 разводов.

Гордуму Южно-Сахалинска пытались очистить от «нечистой силы»

Накануне визита в столицу региона полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в Городскую думу Южно-Сахалинска был приглашен священник. Батюшка обошел помещения представительного органа муниципальной власти и выполнил обряд освящения — обрызгал стены и мебель святой водой и окурил ладаном. Затем прочел молитву, сообщило ИА Citysakhalin.

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Не все городские депутаты поняли смысл проведения обряда в стенах столичного Заксобрания. Некоторые совсем не поняли и направили председателю Гордумы Елене Столяровой официальный запрос, в котором напомнили, что Российская Федерация является светским государством, а также о том, что среди депутатов есть представители и других, не православных, конфессий. Ответа на запрос пока не получено. Однако среди жителей города поступок председателя Заксобрания вызвал иронию.

В социальных сетях южно-сахалинцы оставляют комментарии: «Не мешало бы и депутатов окропить святой водицей», «А мэр Надсадин не догадался хлебнуть святой воды, вот и влетело ему от полпреда», «Интересно, а когда председатель Гордумы Столярова главврачом работала в больнице, она больных так же лечила?».

Сахалинцам предложили отказаться от целлофановых пакетов

В рамках экологической акции «Без пакета, пожалуйста», стартовавшей на Сахалине, жителям региона предложили отказаться от целлофановых пакетов при совершении покупок в магазинах, сообщило ТИА «Острова».

«Ежедневно люди отправляют на свалку тонны пластиковых пакетов, совершенно не задумываясь о том, какой урон они наносят природе и всему живому. Пакет разлагается порядка 400 лет. Пакет, попав в море, может стать причиной смерти морского котика или довести до удушья морскую черепаху. Сегодня многие страны отказались от пакетов», — сообщили изданию инициаторы акции из сахалинского Центра молодежных инициатив.

Проект «Город без отходов» реализуется в островном регионе с 2016 года.