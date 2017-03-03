Ниш, Сербия, 3 марта, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Министр без портфеля в правительстве Сербии Славица Джукич-Деянович пострадала в результате ДТП, передаёт агентство «Танюг».

Mc.rs Сербский министр Славица Джукич-Деянович

Сообщается, что авария произошла вечером 2 марта возле города Вранье, где министр принимала участие в предвыборном митинге премьер-министра Александра Вучича.

По предварительным данным, Audi A6, в котором находилась Джукич-Деянович, столкнулся с другим автомобилем на встречной полосе во время обгона грузовика.

Как передаёт телерадиокомпания РТС, министр была доставлена в Клинический центр Ниша. В результате аварии она получила травмы плечевого пояса и костной системы, водитель автомобиля получил травму головы.

Представитель медучреждения Зоран Радованович сообщил, что состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет.

В правительстве Сербии Славица Джукич-Деянович исполняет функцию министра без портфеля (не руководящего каким-либо органом исполнительной власти) и отвечает за демографию и популяционную политику.

Джукич-Деянович является вице-председателем Социалистической партии Сербии — партнёра по коалиции правящей Сербской прогрессивной партии. В 2008—2012 годах занимала пост спикера Народной скупщипы Сербии, а в 2012 году временно исполняла обязанности главы государства после отставки президента Бориса Тадича.