Благовещенск, 3 марта, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Амурская область стала аутсайдером среди регионов Дальнего Востока по уровню зарплаты врачей. Медики здесь получают в среднем 46,6 тысячи рублей, хотя средняя зарплата по округу декларируется в размере 65,6 тысячи рублей. В тройку самых низкооплачиваемых субъектов входят также Приморский край и Еврейская АО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. На приеме у врача. 1900

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Согласно данным Росстата за январь — декабрь 2016 года, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, в Амурской области составила 46 643 рубля. В Приморском крае — 54 299 рублей, в Еврейской автономной области — 60 128 рублей. Больше всего врачи зарабатывают на Чукотке — 116 058 рублей.

В среднем по Дальнему Востоку зарплата врачей составляет 65 632 рубля, по России — 50 667 рублей.

По официальным данным за 2015 год, меньше всего врачи на Дальнем Востоке зарабатывали опять же в Амурской области — 45 776 рублей, в Приморском крае — 53 098 рублей, в Хабаровском крае — 57 520 рублей. Еврейская АО тогда занимала четвёртую позицию с 62 092 рублями.

Средний показатель по ДФО составлял 62 794 рубля, по России — 47 874 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, заработная плата работников органов государственной власти на территории Амурской области за 2016 год в среднем превышала 50 тысяч рублей, что почти на 3,5 тысячи больше ежемесячного дохода врачей. В 2015 году разница между зарплатами чиновников и врачей не была такой весомой: чиновники зарабатывали по 45,9 тысяч рублей, медики — 45,7 тысяч рублей.