Мосул, Ирак, 3 марта, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали мирных жителей, которые пытались выйти из зоны боевых действий в западном Мосуле, сообщает ливанское информагентство The Daily Star.

Mstyslav Chernov Боевые действия в Мосуле

По информации журналистов, за прошедшие сутки из осажденной части города выбралось более тысячи беженцев. Одна из групп беженцев была обстреляна террористами во время пересечения оборонительного рва. Несколько человек были ранены.

Сообщается, что в ходе наступления на западный Мосул, которое началось в конце прошлого месяца, беженцами стали еще 31 тыс. человек. Всего число беженцев из Мосула с начала операции армии Ирака в октябре 2016 года составляет 191 тыс. человек.

Известно, что под видом беженцев также пытаются выйти из города исламисты, вследствие чего армия ведет тщательный досмотр граждан, выходящих из западного Мосула.

В настоящий момент большая часть западного Мосула еще удерживается исламистами, однако ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно терпит поражение и предпочитает не вступать в прямые столкновения — участились подрывы автомобилей, нападения при помощи «дронов» и атаки снайперов на военнослужащих иракской армии.

Последняя крупная контратака ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялась накануне, однако была быстро отбита военными.