Мадрид, 3 марта, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Фернандо Торрес получил черепно-мозговую травму в матче чемпионата Испании против «Депортиво». Об этом сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Anish Morarji Футболист Фернандо Торрес

32-летний футболист при падении ударился головой о газон после столкновения с одним из игроков «Депортиво». Инцидент произошёл в концовке матча.

Медики около пяти минут оказывали помощь Торресу, после чего его унесли с поля на носилках. Футболист пришёл в сознание уже в подтрибунном помещении.

Сообщается, что ночь Фернандо Торрес проведёт в больнице под наблюдением врачей, а утром пройдёт медицинское обследование.

Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Депортиво» завершился вничью со счётом 1:1.

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