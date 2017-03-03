Якутск, 3 марта, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Направлявшийся в посёлок Верхне-Молодо в Жиганском районе Якутии вертолёт Ми-8 вынужденно сел, не долетев до населённого пункта около километра. Причиной аварийной посадки стало падение оборотов двигателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Почтовая марка СССР, 1980 Вертолет Ми-8

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Находившиеся на борту воздушного судна 19 пассажиров и 3 члена экипажа не пострадали. По данным МЧС республики у вертолёта повреждений нет, а в Восточно-Сибирском следственном управления на транспорте утверждают, что они есть.

Известно также, что вертолёт летел в Верхне-Молодо из Жиганска и принадлежит компании «АЛРОСА». На борту воздушного судна, уточняет ЯСИА, находились вахтовые работники компании «Алмазы Анабара».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая аварийная посадка в Якутии была жёсткой. В Булунском районе республики 19 декабря 2016 года экстренно сел самолёт Ил-18, на его борту находилось 38 человек. Все они получили серьёзные травмы, но остались живы.

Месяц спустя один из находившихся тогда на борту военнослужащих скончался в больнице Екатеринбурга.