Киншаса, 3 марта, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Главой крупнейшей оппозиционной партии Конго, «Союза за демократию и социальный прогресс» (СДСП) избран Феликс Тшискеди — сын скончавшегося лидера оппозиции Этьена Тшискеди, передает Reuters.

Radio Okapi Парламент Демократической Республики Конго

Оппозиция надеется, что избрание Тшискеди-младшего остановит кризис в партии, который произошел из-за месяца «безвластия» после смерти бессменного вождя.

Примечательно, что главным противником Феликса Тшискеди станет президент Конго Джозеф Кабила, который тоже возглавил своих сторонников после гибели своего отца в 2001 году.

Отец Феликса, Этьен Тшискеди, создал СДСП еще в 1982 году, во времена диктатора Мобуту Сесе Секо. Позднее Тшискеди «воевал» сначала с Лораном Кабилой, потом с его сыном, действующим президентом Джозефом Кабилой.

Как сообщало ИА REGNUM, многолетний лидер оппозиции Конго Этьен Тшискеди скончался в Киншасе 1 февраля в возрасте 84 лет.

Последним крупным достижением Тшискеди-старшего можно назвать успешные переговоры о назначении долгожданных выборов с Кабилой — голосование должно было состояться еще в ноябре 2015 года, однако все время откладывалось «по техническим причинам».