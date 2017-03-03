Москва, 3 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Российской стороной за сутки 2 марта зафиксировано пять нарушений режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Дамаск (4) и Латакия (1)», — говорится в документе.

Сообщается, турецкой частью представительства было зафиксировано семь нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Аэн-эш-Шаара (провинция Хомс) и Хабаш (провинция Дамаск). Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1283.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 73,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 2425 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено более 70 населённых пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.