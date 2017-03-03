Благовещенск, 3 марта, 2017, 07:08 — ИА Регнум. В Амурской области за год увеличилась заработная плата работников органов государственной власти. Если в 2015 году средний доход чиновников составлял 45,9 тысяч рублей, то к концу 2016 года он превысил 50 тысяч рублей. По данным Амурстата, зарплата в федеральных госорганах и вовсе выросла в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeny Деньги

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Среднемесячная заработная плана в федеральных госорганах за январь — декабрь 2016 года составила 60,8 тысячи рублей, в органах государственной власти субъекта — чуть больше 50 тысяч рублей, в органах местного управления — 33,4 тысячи рублей.

При этом за указанный период штаты в полном объёме укомплектованы не были. Так, в федеральных госорганах было утверждено свыше 11,3 тысячи сотрудников, однако по факту работали 10,6 тысячи человек. В органах государственной власти субъекта была утверждена 1 761 ставка, фактическая же численность работников к концу 2016 года составляла 1 688 человек. В органах местного самоуправления трудились 4 377 работников вместо 4 508 утверждённых.

Согласно данным за январь — март 2015 года, среднемесячная зарплата работников федеральных госорганов составляла 30,5 тысячи рублей, в органах субъекта — 45,9 тысячи рублей, зарплата муниципальных служащих — почти 35,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, последние данные Росстата говорят, что в 2016 году гражданские служащие в среднем по стране получали 115,7 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в 2015 году. Больше всего в среднем получают в аппарате правительства — 228,5 тысячи рублей. На втором месте администрация президента — 218,6 тысячи рублей. Далее следует Счетная палата — 180,7 тысячи рублей.