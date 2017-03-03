Киев, 3 марта, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, ставший подозреваемым по уголовному делу, госпитализирован с инфарктом, передаёт телеканал «112 Украина».

ВАДИМ ЧУПРИНА Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров

Отмечается, что Насиров был на носилках доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию. По словам медиков, у чиновника диагностировали инфаркт.

Вечером 2 марта издание «Украинская правда» сообщило, что Насиров был задержан в Киеве сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры после обысков, проведённых в центральном офисе Государственной фискальной службы.

Между тем позднее адвокаты Насирова заявили «Радио Свобода», что их клиента не задерживали, но вручили ему подозрение. Причём, по их утверждению, подозрение было вручено сотрудниками антикоррупционного бюро, когда чиновник уже был без сознания, что является незаконным.

Как передавало ИА REGNUM, глава Государственной фискальной службы Украины стал подозреваемым по уголовному делу о хищении государственных средств в особо крупном размере при добыче и продаже природного газа, ранее возбуждённому в отношении экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко.

Сам Онищенко, находящийся в Великобритании, в начале декабря рассказал журналистам о фактах коррупции в украинской власти, в том числе о подкупе Петром Порошенко депутатов Верховной рады в целях назначения на должности генпрокурора и председателя СБУ устраивающих его людей и лоббирования выгодных для себя законов в Верховной раде.