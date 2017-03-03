Бразилиа, 3 марта, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Новый глава МИД Бразилии Алоизиу Нуньес, назначенный на пост президентом Мишелем Темером, известен своими либеральными взглядами и ненавистью к президенту США Дональду Трампу, передает Reuters.

Aloysionunes.com Алоизиу Нуньес

«Трамп — это Республиканская партия в пьяном угаре. Он представляет из себя худшее, что есть в партии, ее самую неконтролируеую и вздорную сторону», — так комментировал Нуньес избрание Трампа в ноябре 2016 года.

Известно, что предыдущий глава бразильского МИДа Жозе Серра, ушедший в отставку по состоянию здоровья, заявлял, что его приоритетом являются отношения Бразилии с ЕС и США. А Нуньес уже сообщил журналистам, что Бразилии необходимо укрепление региональной интеграции со странами Южной Америки. Вопрос о будущих отношениях с США глава МИД дипломатично обошел стороной.

Впрочем, известно много случаев, когда наиболее яростные критики Дональда Трампа вдруг меняли свою позицию на противоположную.

Так, глава британского МИДа Борис Джонсон являлся сторонником кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, и даже заявлял, что «боится ехать в Нью-Йорк» из-за «реальной опасности встречи с Дональдом Трампом».

Тем не менее, сразу после выборов в США Джонсон сообщил, что «больше не разделяет упаднических настроений» своих коллег и намерен работать с новым американским президентом.

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