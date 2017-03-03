Париж, 3 марта, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Судья по делам несовершеннолетних приговорил подростка, совершившего нападение на еврейского учителя в Марселе, к семи годам лишения свободы, передает Reuters.

Ермолки

По словам прокурора Бриса Робина, подросток сознался, что действовал в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), суд признал его виновным в покушении на убийство и терроризме.

Суд проходил за закрытыми дверьми. Имя подростка не раскрывается в соответствии с законами Франции. Известно, что осужденному 17 лет, он является гражданином Турции курдского происхождения.

Нападение подростка на еврейского учителя в Марселе произошло в январе 2016 года. Пострадавший получил легкие ранения, в настоящее время он здоров. Еще одним итогом нападения стало обращение еврейской общины Марселя к своим членам с просьбой не носить на улицах кипу — традиционный еврейский головной убор.

Во Франции в настоящий момент проживает наибольшее число еврейского и мусульманского населения среди всех стран Евросоюза. При этом «дружбы народов» в стране давно не наблюдается — по информации ООН, число «антисемитских инцидентов» во Франции на сегодняшний день в семь раз выше, чем в 1990-е годы.

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