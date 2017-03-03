Лондон, 3 марта, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрушилась с критикой на Шотландскую национальную партию — по ее словам, шотландские националисты, в том числе первый министр, «воспринимают политику как игру», передает Reuters.

Calum Hutchinson Флаг Шотландии

По словам Мэй, партия «одержима» борьбой с Лондоном по Brexit и идеей независимости Шотландии от Великобритании, вследствие чего пренебрегает интересами простых граждан.

«Только на этой неделе мы узнали, что правительство, возглавляемое Шотландской национальной партией, задержало законопроект по образованию — такова их одержимость одной только проблемой независимости», — сообщила Мэй.

Премьер-министр Великобритании также заявила, что «люди в Шотландии заслуживают первого министра, который ориентирован на их приоритеты — повышение стандартов в области образования, заботу о службе здравоохранения, реформирование системы уголовного правосудия… улучшение качества жизни людей».

Проблемы во взаимоотношениях Лондона с правительством Шотландии начались после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, который состоялся 23 июня 2016 года. Несмотря на то, что за Brexit проголосовало 51,9% граждан Великобритании, жители Северной Ирландии и Шотландии в основном голосовали против. Это и стало поводом для разговоров о необходимости собственного референдума в Шотландии — о выходе из Великобритании.

При этом в 2014 году в Шотландии прошел референдум относительно выхода страны из Соединенного королевства, тогда около 55% граждан проголосовало за то, чтобы остаться в Великобритании. Однако общественные настроения после Brexit изменились, поэтому повторный референдум может дать другой результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля о возможности назначения референдума о выходе Шотландии из Великобритании напрямую заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен — по ее словам, это случится из-за «неуступчивости» Терезы Мэй по Brexit.