Петропавловск-Камчатский, 3 марта, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Камчатский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении командира экипажа вертолета Ми-8Т компании «Витязь-Аэро», который в декабре 2015 года нарушил правила безопасности и допустил жесткую посадку машины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном СУ на транспорте, дело вскоре рассмотрит суд.

Vityaz-aero.ru Ми-8Т компании ВИТЯЗЬ-АЭРО

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Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, что повлекло смерть человека.

«При взлете он допустил попадание вертолета в условия снежного вихря и потерю пространственной ориентировки. После этого обвиняемый не вывел вертолет из снежного вихря, продолжил взлет при отсутствии видимости наземных ориентиров», — говорят следователи, отмечая, что по вине командира вертолет получил повреждения, члены экипажа и пассажиры пострадали, один из пассажиров погиб.

Ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета установила, что наиболее вероятной причиной катастрофы явилась потеря экипажем пространственной ориентировки в ходе разгона скорости при выполнении взлета вертолета в условиях снежного вихря. Эксперты отметили, что происшествию, наиболее вероятно, способствовали: невыполнение экипажем технологии взлета в условиях возможного образования снежного вихря; неудовлетворительное взаимодействие членов экипажа при попадании в условия снежного вихря.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 декабря 2015 года. Вертолёт, перевозивший дежурную смену газовой компании, совершил жёсткую посадку в 77 километрах от села Соболево. Для оказания помощи пострадавшим к месту аварии были направлены вертолёты со спасателями и медицинскими работниками. Один человек от полученных травм скончался. Пострадали 16 человек.