Спокан, США, 3 марта, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Белая женщина, бывший президент ассоциации афроамериканцев города Спокан, сменила имя, сообщает Reuters.

Aaron Robert Kathman Рейчел Долезал

Правозащитницу Рейчел Долезал, которая до сих пор считает себя черной, теперь зовут Нкечи Амаре Диалло.

По словам самой правозащитницы, новое имя ей понадобилось для того, чтобы окончательно уйти от скандала 2015 года, после которого ей предлагают работу «только в реалити-шоу и порнофильмах».

Напомним, Рэйчел Долезал ушла с поста руководителя отделения ассоциации афроамериканцев города Спокан в 2015 году, после того, как выяснилось, что у нее белые мать и отец, смуглый цвет кожи — просто хороший загар, а волосы она завивает.

История «поддельной афроамериканки» вызвала бурные дебаты в правозащитной среде — несмотря на то, что многие осуждали Долезал за нечестность, многие заявили о ее праве самой определять идентичность.