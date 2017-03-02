В ООН сдержанно прокомментировали освобождение Пальмиры
Нью-Йорк, США, 3 марта, 2017, 02:24 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций пока не располагают информацией о гуманитарной ситуации в сирийской Пальмире. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал освобождение древнего города от террористов армией Сирии при поддержке ВКС России.
«Тот факт, что мирные жители остаются в зонах боевых действий в Сирии, продолжает вызывать у нас серьёзную обеспокоенность, особенно с учётом того, что у нас нет широкого доступа к ним», — сказал Дюжаррик на брифинге 2 марта.
Он отметил, что в секретариате ООН «видели сообщения» об освобождении Пальмиры. «Сейчас мы ожидаем последней информации о гуманитарной ситуации в городе», — сказал представитель генсека ООН.
Как передавало ИА REGNUM, 2 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Пальмиры от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Днём ранее сирийские войска при поддержке ВКС России заняли все господствующие высоты в районе Пальмиры и установили полный огневой контроль над местностью. После этого формирования боевиков быстро начали отступление.
Читайте также:
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении сирийской Пальмиры
«Со взятием Пальмиры расслабляться не надо»