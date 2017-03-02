Нью-Йорк, США, 3 марта, 2017, 02:24 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций пока не располагают информацией о гуманитарной ситуации в сирийской Пальмире. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал освобождение древнего города от террористов армией Сирии при поддержке ВКС России.

(сс) Abkhazian Network News Agency Крепость Пальмира во время битвы за Пальмиру (2016г)

«Тот факт, что мирные жители остаются в зонах боевых действий в Сирии, продолжает вызывать у нас серьёзную обеспокоенность, особенно с учётом того, что у нас нет широкого доступа к ним», — сказал Дюжаррик на брифинге 2 марта.

Он отметил, что в секретариате ООН «видели сообщения» об освобождении Пальмиры. «Сейчас мы ожидаем последней информации о гуманитарной ситуации в городе», — сказал представитель генсека ООН.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Пальмиры от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Днём ранее сирийские войска при поддержке ВКС России заняли все господствующие высоты в районе Пальмиры и установили полный огневой контроль над местностью. После этого формирования боевиков быстро начали отступление.

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