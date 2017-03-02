Тирасполь, 3 марта, 2017, 02:16 — ИА Регнум. «25 лет прошло с начала агрессии Молдовы против Приднестровья», — заявил на митинге памяти в Дубоссарах 2 марта президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

«Вы знаете, что ровно 25 лет назад — 2 марта — Молдова вступила в Организацию Объединенных Наций, — продолжил Красносельский. — Случайность это, стечение обстоятельств или закономерность? Вступление в ООН и начало войны с собственным народом. Многое непонятно до сих пор. Молдавские политики призывают приднестровский народ и руководство Приднестровья не жить прошлым. Мы не живем прошлым, мы помним прошлое. Это разные вещи. Мы помним, что Россия принесла мир на нашу землю 225 лет назад. Мы помним и 1918 год — оккупацию Бессарабии Королевством Румыния. Мы помним и 1941 год, и холокост в Дубоссарах. Мы помним и 1992 год, и дату 2 марта, за которой последовали другие — 1 апреля, 19 июня (даты наиболее кровавых преступлений молдавских агрессоров против населения ПМР — прим. ИА REGNUM )… Мы помним и будем помнить. Мы не живем прошлым, но считаем, что тот, кто не помнит прошлого и свою историю, тот не имеет права на будущее. Вот в чем разница».

Президент ПМР отметил, что «некоторые молдавские политики призывают полностью разрушить формат переговорного процесса «5+2» и установить тотальную блокаду Приднестровья путем установления постов уже на украинской территории». «Высокие молдавские политики называют участников боевых действий со стороны Молдовы борцами за демократию. Странная борьба за демократию — убивать собственный народ. Нам такая демократия не нужна», — сказал Красносельский.

В то же время он заявил, что «приветствует посылы и мысли президента Молдовы Игоря Додона о стремлении решать наши проблемы экономического и гуманитарного характера». «Мы, конечно, стремимся к компромиссу. Но нам очень сложно, потому что очень много односторонних действий и резких высказываний со стороны других политиков. Все неоднозначно. Именно поэтому я глубоко убежден, что гарантия нашей безопасности — наша независимость. Пусть Молдова вначале разберется внутри себя: что она хочет для своего народа, не говоря уже о том, чего она хочет для своего соседа. А мы хотим мира. Я как президент Приднестровской Молдавской Республики очень хочу, чтобы эта военная история нашего края закончилась, а продолжалась история мира и добра на нашей земле. Мы хотим жить в мире и с молдавским народом, и с украинским, но при этом мы должны не жить прошлым, а помнить прошлое, помнить тех, кто отдал жизнь за независимость Приднестровья, за гарантию нашей сегодняшней безопасности. Светлая им память», — добавил он.

По словам спикера приднестровского парламента Александра Щербы, события 25-летней давности разделили жизнь приднестровцев «на до и после». «До этих событий мы проживали многонациональной дружной семьей народов СССР, мы были цветущей Молдавией. А после нас попытались унизить и растерзать, установить свой конституционный порядок, каким его видели в высоких кабинетах Молдовы. И пока не будет покаяния и раскаяния, не смогут спокойно жить родственники погибших героев, защитники Приднестровья, патриоты», — отметил он.

«Пусть этот урок жизни останется в нашей памяти. Важно, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась. Наша задача — несмотря ни на что укреплять нашу государственность», — подчеркнул, выступая на митинге, первый приднестровский президент Игорь Смирнов.

«Мы тогда опередили время — защищали Русский мир! Мы старались любым путем уйти от кровопролития. 25 лет назад отстаивали свое право жить на родной земле и говорить на родном языке. Слишком высокой ценой заплатили за нашу независимость», — заявил Смирнов на состоявшемся в тот же день в Дубоссарах круглом столе, посвященном событиям 1992 года.

Напомним, указом президента Вадима Красносельского 2 марта в Приднестровье объявлен Днем начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против ПМР.

Справка ИА REGNUM :

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР. Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе «Республики Молдова» и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы. 5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2 ноября 1990 года вооруженный отряд полиции особого назначения ССР Молдова попытался прорваться в приднестровский город Дубоссары, однако встретил отпор безоружного гражданского населения города. В результате произошедших столкновений трое жителей Дубоссар были убиты, ещё 16 ранены. Аналогичная атака против Дубоссар была предпринята Кишиневом 13 декабря 1991 года. 2 марта 1992 года молдавская полиция, а впоследствии и армия, оснащенная бронетехникой и артиллерией, поддержанная молдавскими и румынскими добровольцами, предприняла третью атаку против Приднестровья, которая переросла в полномасштабное военное противостояние.

В ходе агрессии Кишинева, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.