Москва, 3 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины не может употребить власть, чтобы разблокировать не такие уж и большие силы, которые сегодня находятся на границе с ДНР и ЛНР. Предыдущий президент тоже не употребил власть, чтобы те же самые деньги, подвозившиеся на Майдан, перехватить и показать. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Torange.biz Постмайданная Украина

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«Меня это наводит на мысль, что нынешней Украине нужно поискать своего Гейдара Алиева. Разделённая страна, люди ходили в Баку с оружием, как я смотрю сейчас на этих нацистов, бандеровцев, и самочинно, что хотели, то и творили. Народ терпел примерно пару лет и выбрал его на президентство. Что он сделал прежде всего? Он поехал к Гусейнову, вооружённому до зубов, и договорился, разоружил. Потом поехал в русскую общину, поехал в православную церковь, поехал к евреям, и постепенно в Баку началась нормальная жизнь. Где найти такого Гейдара Алиева сейчас на Украине, я не знаю», — заявил Леонид Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие депутаты Верховной рады Украины Олег Царев и Владимир Олейник заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал готовиться к бегству в Испанию. Есть информация, что его имущество, художественные ценности и деньги с Украины были уже вывезены в Испанию самолётом под видом дипломатического груза.