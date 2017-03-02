Берн, 3 марта, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) заявляют, что после модернизации Большой адронный коллайдер наконец сможет зафиксировать «бозон Хиггса» — неуловимую частицу, для обнаружения которой и был возведен 27-километровый ускоритель в районе швейцарско-французской границы, передает Associated Press.

Antonio Saba Большой адронный коллайдер

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье называет предстоящую операцию аналогом «пересадки сердца» в хирургии — в коллайдере будет установлен абсолютно новый детектор частиц, произведенный в США.

Сам детектор стоимостью $17 млн Марсолье сравнил с огромной 3D-камерой, способной делать 40 млн кадров в секунду с качеством 120 млн пикселей.

Стоит отметить, что фиксацией «бозона Хиггса» и других частиц озабочены не только в ЦЕРНе, но и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, 27 февраля, российские ученые-ядерщики сообщили, что в конце текущего года будет произведен запуск первой установки коллайдера протонов и тяжёлых ионов NICA, который с 2013 года строится в подмосковной Дубне.