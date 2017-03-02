Москва, 3 марта, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Северо-Восточного административного округа Москвы проверяют информацию о нарушении общественного порядка вечером 2 марта на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

BenjaminNelan Перестрелка

«На номер «02» поступило сообщение от граждан о нарушении общественного порядка по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 12. Детали происшествия устанавливаются», — отметили в ведомстве.

В свою очередь агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает что на Алтуфьевском шоссе из автомобиля Audi A6 белого цвета неизвестные открыли стрельбу в воздух из неустановленного оружия.

Отмечается, что данный автомобиль в настоящее время объявлен в розыск для выяснения обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе столичного МВД также сообщили, что «телефонограмм из медицинских учреждений о доставлении пострадавших в ходе происшествия не поступало».

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