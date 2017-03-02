Глава Еврокомиссии: «Мягкая сила» важнее расходов на оборону
Брюссель, 3 марта, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что страны Евросоюза могут принять «большую ответственность» в обеспечении безопасности блока в рамках НАТО, но называет определяющим фактором стабильности «мягкую силу», которая не зависит от расходов на оборону, передает Associated Press.
«Не верьте тем, кто говорит, что мы должны тратить все больше и больше на оборону, — заявил Юнкер на встрече в Любляне. — Есть другие средства для сохранения стабильности».
По словам Юнкера, он «остается привержен» идее, что ЕС должен действовать при помощи «мягкой силы», а не воевать.
Напомним, Североатлантический альянс много лет добивается, чтобы европейские члены блока увеличили свои расходы на оборону и безопасность хотя бы до минимальных 2% от ВВП. Сейчас из-за диспропорции военных расходов основное бремя безопасности блока несет США.
На саммите НАТО в Уэльсе, проходившем в 2014 году, страны-члены альянса договорились, что цифра в 2% от ВВП будет достигнута всеми участниками к 2024 году, однако данное соглашение не было закреплено юридически.
Данное требование к союзникам по НАТО было также выдвинуто президентом США Дональдом Трампом еще в ходе избирательной кампании и позднее повторено после инаугурации.
Однако Германия, крупнейшая экономика ЕС, пока не может однозначно решить вопрос с увеличением военных расходов.
Так, министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен и канцлер Ангела Меркель выступают за наращивания расходов на оборону до достижения уровня в 2% от ВВП, в то время как многие чиновники, в том числе глава МИД Зигмар Габриэль не согласен с таким мнением.