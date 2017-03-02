Брюссель, 3 марта, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что страны Евросоюза могут принять «большую ответственность» в обеспечении безопасности блока в рамках НАТО, но называет определяющим фактором стабильности «мягкую силу», которая не зависит от расходов на оборону, передает Associated Press.

Jayel Aheram Очень мягкая сила

«Не верьте тем, кто говорит, что мы должны тратить все больше и больше на оборону, — заявил Юнкер на встрече в Любляне. — Есть другие средства для сохранения стабильности».

По словам Юнкера, он «остается привержен» идее, что ЕС должен действовать при помощи «мягкой силы», а не воевать.

Напомним, Североатлантический альянс много лет добивается, чтобы европейские члены блока увеличили свои расходы на оборону и безопасность хотя бы до минимальных 2% от ВВП. Сейчас из-за диспропорции военных расходов основное бремя безопасности блока несет США.

На саммите НАТО в Уэльсе, проходившем в 2014 году, страны-члены альянса договорились, что цифра в 2% от ВВП будет достигнута всеми участниками к 2024 году, однако данное соглашение не было закреплено юридически.

Данное требование к союзникам по НАТО было также выдвинуто президентом США Дональдом Трампом еще в ходе избирательной кампании и позднее повторено после инаугурации.

Однако Германия, крупнейшая экономика ЕС, пока не может однозначно решить вопрос с увеличением военных расходов.

Так, министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен и канцлер Ангела Меркель выступают за наращивания расходов на оборону до достижения уровня в 2% от ВВП, в то время как многие чиновники, в том числе глава МИД Зигмар Габриэль не согласен с таким мнением.