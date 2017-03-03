Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Нижнем Новгорода весной летом 2017 года на поддерживающий сезонный ямочный ремонт дорог планируется направить 27 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано около 28 тысяч кв. м полотна, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

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Поручение приступить к работам по ямочному ремонту там, где это необходимо сейчас, не дожидаясь теплого сезона, еще 20 февраля дал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

«К ямочному ремонту мы приступили в феврале. Использование рециклера позволяет в межсезонье ремонтировать наиболее проблемные участки дорог до того, как мы вступим в полноценную весенне-летнюю ремонтную кампанию. Сейчас на территории города работает семь рециклеров. Подрядные организации в зависимости от потребностей распределяют их по районам, уделяя особое внимание магистральным дорогам с интенсивным транспортным потоком», — заявил и.о. главы администрации города Сергей Миронов.

Впервые ямочный ремонт с применением рециклеров в городе начали проводить весной 2014 года. Как отметили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства, работы можно начинать при среднесуточной температуре от — 10 С и выше.

На уложенный рециклером асфальт дается гарантия от 6 до 12 месяцев. К примеру, те участки, которые ремонтировали осенью 2016 года, на данный момент находятся в нормативном состоянии и не нуждаются в ремонте.