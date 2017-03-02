Вашингтон, 3 марта, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Министр юстиции США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследованиях, касающихся возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции 2 марта.

Gage Skidmore Генеральный прокурор США Джефф Сешнс

«Я решил самоустраниться от участия в любых существующих и будущих расследованиях на темы, каким-либо образом касающиеся избирательной кампании президента Трампа», — заявил Сешнс.

При этом он заверил, что не имел никаких контактов с российскими официальными лицами или «российскими посредниками» на тему президентской кампании в США.

2 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком: один раз в сентябре 2016 года, когда сотрудники разведки США расследовали вмешательство России в президентские выборы, а ранее — летом того же года.

Как было отмечено, во время утверждения на должность генпрокурора в Сенате Джефф Сешнс ничего не сказал о контактах. Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси потребовала отставки генпрокурора.

Напомним, ранее из-за контактов с послом России уже был вынужден подать в отставку бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Его обвинили в том, что он обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, введенные перед уходом из Белого дома Бараком Обамой.

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