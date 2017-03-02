Бамако, 3 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Согласно отчету группы разведки SITE, три исламистские группировки в Мали, которые объединились в единый исламистский фронт, принесли присягу «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press.

Peacekeeper.ru Малийские террористы

На верность «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнули «Аль-Мурабитун» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местное отделение «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в числе группировок — наиболее мощная террористическая организация в стране «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее лидер Ияд Аг Гали возглавил объединенную группировку.

Напомним, группировка «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась в результате свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Целью группировки является построение шариатского государства на всей территории Мали.