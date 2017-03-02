Москва, 3 марта, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Москва озабочена усугублением политического кризиса в Македонии, спровоцированного внешним вмешательством во внутренние дела этой страны. Об этом говорится в комментарии, распространённом 2 марта пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

«С озабоченностью констатируем, что политический кризис в Македонии, спровоцированный грубым вмешательством извне во внутренние дела этой страны, усугубляется», — отмечают в российском ведомстве.

«Македонцам при активном содействии есовских и натовских руководителей пытаются навязать «албанскую платформу», сверстанную в Тиране в кабинете премьер — инистра под картой так называемой Великой Албании, иллюстрирующей территориальные претензии в отношении обширных районов соседних Черногории, Сербии, Македонии и Греции», — говорится в комментарии.

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Как отмечают в МИД, особую тревогу вызывает тот факт, что «в эту аферу оказались вовлечены и власти односторонне провозгласившего независимость Косово». «Считаем такую линию чрезвычайно опасной, чреватой разрушением македонской государственности и дестабилизацией на Балканах в целом», — подчёркивают в ведомстве.

«Хотели бы напомнить, что проведенные в Македонии 11 декабря 2016 года по настоянию ЕС и США досрочные парламентские выборы ознаменовались победой правящей партии во главе с Николой Груевским. Теперь же Запад руками албанского меньшинства пытается привести к власти Скопье потерпевшую поражение оппозицию, подписавшуюся под ультимативными требованиями албанцев, ведущими к подрыву конституционных устоев страны», — заявляют в МИД.

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В комментарии подчёркивается, что «продолжающиеся деструктивные попытки навязать извне схемы, противоречащие воле македонских избирателей, способны только усугубить ситуацию». «Необходимо прекратить внешнее вмешательство во внутренние дела Македонии, уважать право македонских граждан самостоятельно решать свою судьбу в соответствии с основополагающими демократическими принципами», — резюмируют в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Македонии Георгий Иванов отказался вручать мандат на формирование правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, заручившимся поддержкой трёх проалбанских партий. Ранее лидер бывшей правящей партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьер Никола Груевский не смог договориться о формировании коалиции и был вынужден вернёть вручённый президентом мандат.

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По итогам выборов в декабре минувшего года ни одна из партий не смогла получить большинства в 120-местном парламенте. От бывшей ВМРО-ДПМНЕ был избран 51 депутат, СДСМ получила 49 депутатских кресел. Остальные места достались «Демократическому союзу за интеграцию», Движению «Беса» и «Альянсу албанцев», представляющим интересы албанского меньшинства.

Лидеры трёх этих партий Али Ахмети, Билал Касами и Зиядин Села в качестве условия вступления в коалицию выдвинули требования о проведении в Македонии конституционной реформы, которая предусматривала бы в частности придание албанскому языку статуса второго официального, а также отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Другими требованиями стали принятие резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912—1956 годов, углубление сотрудничества с Албанией и Косово, ускорение интеграции в ЕС и НАТО, включение албанцев в переговоры с Грецией об официальном наименовании Македонии.

В столице Македонии Скопье и других крупных городах несколько дней продолжаются многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

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