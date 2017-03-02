Тула, 2 марта, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Пролетарский районный суд Тулы постановил взыскать с религиозной организации «Свидетели Иеговы» (местные организации «Свидетелей Иеговы» в ряде городов России признаны экстремистскими) штраф в размере 120 тысяч рублей за распространение экстремистской литературы. Как выяснило ИА «SM-News» из материалов дела, сектанты из «Свидетелей Иеговы» распространяли запретные книги «Чему на самом деле учит Библия?» и брошюры «Правительство, которое принесет Рай» на сходках по адресу организации в Туле. В закрытом судебном заседании свидетели подтвердили, что участникам мероприятий организаторы предлагали взять по книжке из стопки со скамейки. Впоследствии выяснилось, что сектанты подсовывали «прихожанам» запрещенную экстремистскую литературу, и 14 декабря 2016 года штаб «иеговистов» посетили сотрудники правоохранительных органов. Во время обыска указанные книги были обнаружены и изъяты.

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы

Впрочем, ответчики вины не признали. Сторона защиты настаивала на том, что материалы — не экстремистские, а массовое распространение — не доказано.