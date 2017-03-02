Киев, 2 марта, 2017, 23:45 — ИА Регнум. В случае продления блокады Донбасса чрезвычайные меры в энергетике Украины могут быть продлены до конца 2017 года, заявил вице-премьер правительства Украины Владимир Кистион в эфире телеканала Newsone.

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По словам Кистиона, правительство проработало три варианта развития событий, предусматривающих продление чрезвычайных мер до 1 июня, до 1 сентября и до исхода 2017 года. Два последних варианта существенно затруднят обеспечение ежегодной ремонтной кампании.

При этом Владимир Кистион отметил, что для устойчивого функционирования энергосистемы Украины в течение 2017 года придется закупить не менее 5 млн тонн антрацитного угля, аналогичного добываемому в шахтах Донбасса. Время, на которое будут продлены чрезвычайные меры в энергетике, будет определяться тем, где и по какой цене будет закуплен уголь.

Кистион сообщил телезрителям, что закупать такой уголь можно лишь в США, ЮАР или в России. При этом указал, что закупка угля в США обойдется почти вдвое дороже, а оформление закупки угля в ЮАР требует слишком много времени.

Одновременно с этими доводами импорт угля из России чиновник назвал невозможным «с патриотической точки зрения».

Напомним, из-за дефицита угля, вызванного незаконной торговой блокадой Донбасса националистическими украинскими радикалами, правительство Украины 15 февраля 2017 года одобрило распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии». Согласно ему, управление энергетическим комплексом страны переходит в ручной режим управления.