Казань, 2 марта, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Советский районный суд Казани избрал в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарии.

George Hodan Арест

Мещанов был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела о деятельности инвестиционной компании «ТФБ Финанс» по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). 28 февраля его задержали в больнице подмосковного города Электросталь.

По информации «БИЗНЕС Online», адвокат Дамира Идрисова настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на состояние здоровья Мещанова. Также издание отмечает, что она ходатайствовала о приобщении к делу благодарственных писем от председателя совета директоров Татфондбанка, премьер-министра Татарии Ильдара Халикова и председателя правления банка ВТБ24 Михаила Задорнова.

Ранее были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в Татфондбанке. Также был задержан глава инветскомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова.

По версии следствия, в рамках деятельности «ТФБ Финанс» произошло крупное хищение средств, ущерб потерпевшим составляет более 90 млн рублей. Средства похищались путем передачи в доверительное управление инвестиционной компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк».