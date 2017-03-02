Париж, 2 марта, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Французские правоохранительные органы провели обыск дома у кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в рамках расследования уголовного дела о хищении государственных средств. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает AFP, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

European People's Party Франсуа Фийон

Сообщается, что с обыском в дом Фийона пришли в первой половине дня 2 марта. Фийон живет в одном из домов в 7-м округе Парижа. Там он проживает вместе со своей супругой Пенелопой, которая также является фигурантом уголовного дела о хищении государственных средств.

Как пишет газета Le Parisien, следственные действия проводили сотрудники Управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

Напомним, 1 марта Фийон собрал экстренную пресс-конференцию, на которой объявил, что получил повестку в суд на 15 марта по уголовному делу, возбужденному против него. Фийон заявил, что не станет игнорировать эту повестку, но не приемлет выдвинутые против него обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено против Фийона и его жены Пенелопы. Фийон обвиняется в том, что он фиктивно устроил свою жену Пенелопу на работу во французский парламент в качестве своего помощника, когда он был депутатом. При этом Пенелопа получала зарплату из государственных фондов, предназначенных для оплаты труда парламентариев.

Фийон обвинения отвергает и заявляет, что его супруга ещё с 1980-х годов является его верным политическим соратником и всегда ему помогала.