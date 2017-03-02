Москва, 2 марта, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков решил сбежать на Украину, так как ему грозил арест по уголовному делу, сообщил журналистам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

По информации СК РФ, Денис Вороненков проходил организатором мошеннических схем наездов на предпринимателей».

Александр Бастрыкин подчеркнул, что Вороненков дошел до такой низости, что попросил украинского гражданства, для того, чтобы уйти от уголовной ответственности в России.

Напомним, экс-депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков был членом фракции КПРФ. Запрос о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате здания в центре Москвы был направлен в нижнюю палату российского парламента в декабре 2014 года.

В апреле 2015 года СК РФ направил в Генеральную прокуратуру документы с просьбой о привлечении Дениса Вороненкова к уголовной ответственности.

В начале 2017 года Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину, сделал несколько антироссийских заявлений в СМИ Украины, после чего получил украинское гражданство.

15 февраля 2017 года Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого в уголовном преступлении.