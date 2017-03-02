Пекин, 2 марта, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Власти КНР ввели в эксплуатацию новое круизное судно, которое доставит туристов на спорные острова в Южно-Китайском море, сообщает 2 марта The Economic Times со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

Cdyijin.com Парасельские острова

Корабль «Changle Princess» отплыл из города Санья и начал свой первый рейс к Парасельским островам. На борту «Changle Princess» находятся 308 пассажиров. Путешествие продлится четыре дня и три ночи.

Завтра, 3 марта, корабль достигнет Парасельских островов.

Напомним, корабль принадлежит компании Hainan Strait Shipping, которая организует морские круизы к Парасельским островам, начиная с 2013 года.

Парасельские острова — архипелаг в Южно-Китайском море, в 230 км к югу от КНР и в 200 км к востоку от Вьетнама. Парасельский архипелаг является предметом территориального спора между КНР, Вьетнамом и Тайванем.