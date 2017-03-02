Киев, 2 марта, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Бывшие депутаты Верховной рады Украины Олег Царев и Владимир Олейник заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал готовиться к бегству в Испанию. Об этом сегодня, 2 марта, передает «Эхо Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Бывшие депутаты утверждают, что Порошенко владеет огромной виллой в Испании. Его имущество, художественные ценности и деньги с Украины были уже вывезены в Испанию самолетом под видом дипломатического груза.

Олейник и Царев указывают, что власть Порошенко существенно пошатнулась в связи с продолжающейся экономической блокадой Донбасса и тем, что Порошенко не может справиться с ней.

Также у украинских радикалов есть ощущение, что Запад может и перестать поддерживать Порошенко. Тогда они могут перейти к более решительным действиям.