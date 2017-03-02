Веллингтон, 2 марта, 2017, 22:37 — ИА Регнум.



Уильям Хогарт. Арест за воровство (фрагмент)

Продолжается расследование хищений бывшего министра транспорта Новой Зеландии. По новым данным, которые Министерство транспорта опубликовало в четверг, Джоан Харрисон удалось вывести и присвоить более $700 000 налогоплательщиков, сообщает Stuff.

Харрисон использовала поддельные имена, фиктивные поводы, в том числе несуществующие подарки коллегам, чтобы отвлечь внимание от своих махинаций. В документах, опубликованных сегодня Министерством транспорта, отмечено, что первые подозрения и вопросы возникли еще в мае 2014-го, но тогда министр отклонила запрос на проверку трат в $123 000, утверждая, что это «полное недоразумение». Харрисон, ранее Джоан Шарп, уже находилась в центре расследования мошеннических операций в Австралии до того, как была назначена на пост министра торговли Новой Зеландии.

По данным расследования, $725 000 пошли на погашение кредитных карт и ипотечного кредита Харрисон. В феврале этого года ее осудили на 3 года и 7 месяцев по обвинению в махинациях с документами.

Одним из ключевых способов вывода средств из министерства стало создание фиктивных подрядчиков. Например, Джоан Харрисон вела дела с несуществующим «Марком Шарпом», который имел три ученые степени и в 2014 году сообщил юрисконсульту министерства, что планирует открытие офисов в Бразилии и Испании. В этот момент уже возникали сомнения в том, действительно ли этим человеком министерству были оказаны услуги по дизайну и системам безопасности. Другой персонаж — «Элизабет Уильямс» — получила контракт на подготовку отчета по «оценке показателей, анализу факторов глобализации, а также проведению семинаров по продуктивности». Схема была такой: Харрисон сообщает, что услуги «Элизабет» превысят первоначальную сумму в $90 000. Затем фиктивный подрядчик подтверждает работу по договору и сообщает, «что с нетерпением ждет совещания по проекту». Кроме того, Харрисон сама подписывала документы от лица фиктивного специалиста.

В отчете говорится, что бывший министр «оплела сетями обмана всю организацию, и никто не был застрахован от ее мошеннических действий». По итогам расследования была проведена тщательная проверка и выдвинуто 33 рекомендации, большая часть которых будет реализована в кратчайшие сроки.